Макгрегор ответил на комментарий Хабиба о поражении от Порье

Ирландец Конор Макгрегор призвал обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова с уважением отнестись к спортсменам промоушена. Об этом Конор заявил на пресс-конференции.

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени Макгрегор техническим нокаутом проиграл американцу Дастину Порье в Абу-Даби. По окончании боя Нурмагомедов написал в "Твиттере", что Конор уступил Порье из-за смены команды и слабых спарринг-партнеров.

"Моя команда со мной с первого дня. Я ничего не менял. Относись к бойцам с уважением - это признак мужчины. Если он хочет получить свою порцию неуважительных комментариев, пусть возвращается", - сказал ирландец.

Добавим, что в активе Макгрегора 22 победы и пять поражений.