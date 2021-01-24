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Рубрика: Спорт

Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора от Порье

Текст: Максим Домчев
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал причину поражения Конора Макгрегора от Дастина Порье на турнире UFC 257.

Рано утром в воскресенье американец Дастин Порье во втором раунде отправил в нокаут бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Фото: Jeff Bottari/REUTERS
Опубликовано видео нокаута в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора

Итог боя в Twitter прокомментировал обладатель чемпионского пояса Хабиб Нурмагомедов.

"Вот что бывает, когда меняешь команду, расстаешься со спарринг-партнерами, которые сделали тебя чемпионом, и спаррингуешься с маленькими детьми, находясь далеко от реальности", - написал он.

Ранее Нурмагомедов дал прогноз на исход боя. Россиянин сказал, что если Порье выдержит стартовый натиск Макгрегора, то сможет нокаутировать его.

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