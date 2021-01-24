Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора от Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал причину поражения Конора Макгрегора от Дастина Порье на турнире UFC 257.

Рано утром в воскресенье американец Дастин Порье во втором раунде отправил в нокаут бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Итог боя в Twitter прокомментировал обладатель чемпионского пояса Хабиб Нурмагомедов.

"Вот что бывает, когда меняешь команду, расстаешься со спарринг-партнерами, которые сделали тебя чемпионом, и спаррингуешься с маленькими детьми, находясь далеко от реальности", - написал он.

Ранее Нурмагомедов дал прогноз на исход боя. Россиянин сказал, что если Порье выдержит стартовый натиск Макгрегора, то сможет нокаутировать его.