Макгрегор пришел с костылем на пресс-конференцию после боя с Порье

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор получил травму ноги в поединке с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
Напомним, Порье нокаутировал оппонента во втором раунде. На пресс-конференцию Макгрегор пришел на костылях, прихрамывая и с трудом опираясь на правую ногу. Конор отметил, что Дастин уничтожил его ногу своими лоу-киками.
"Всю ногу мне разбил! Отличная работа, поздравляю", - сказал Конор сопернику.
Conor McGregor left on crutches after brutal KO by Dustin Poirier #McGregor#McGregorPoirier https://t.co/tezVRO3aRL— Mirror Fighting (@MirrorFighting) January 24, 2021