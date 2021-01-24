Макгрегор пришел с костылем на пресс-конференцию после боя с Порье

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор получил травму ноги в поединке с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.

Напомним, Порье нокаутировал оппонента во втором раунде. На пресс-конференцию Макгрегор пришел на костылях, прихрамывая и с трудом опираясь на правую ногу. Конор отметил, что Дастин уничтожил его ногу своими лоу-киками.

"Всю ногу мне разбил! Отличная работа, поздравляю", - сказал Конор сопернику.