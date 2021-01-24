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24.01.2021 14:27
Рубрика: Происшествия

Две участницы Pussy Riot сбили полицейского в Москве

Текст: Иван Петров
Две участницы имеющей скандальную славу панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн сбили полицейского в центре Москвы, когда ехали на машине. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Во время задержания за участие в несогласованной акции девушки наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции", - передает ТАСС.

Фото: Соцсети
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По данным "Интерфакса", автомобиль под управлением девушек задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу. Полицейскому оказали помощь медики.

Адвокат Алехиной Дмитрий Захватов уточнил, что девушки находятся в отделении МВД по столичному району "Арбат". Им инкриминируют часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Уголовного дела в отношении девушек, по словам защитника, не возбуждали.

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