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24.01.2021 22:43
Рубрика: Спорт

"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу

Текст: Артур Нанян

В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" в драматичной борьбе одолел "Ливерпуль" - 3:2.

Фото: Reuters
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Команда Юргена Клоппа переживает серьезный кризис: перед визитом на "Олд Траффорд" она сенсационно проиграла на своем поле "Бернли" (0:1), прервав серию из 68 встреч без домашних поражений в премьер-лиге. В то же время в последних шести играх "Ливерпуль" одержал лишь одну победу.

"МЮ", напротив, набрал отличный ход и вышел в единоличные лидеры чемпионата Англии. Вот и в прошедшем матче, уступая в счете, "красные дьяволы" вырвали важнейшую победу в принципиальном противостоянии.

Первыми отличились гости: на 18-й минуте забил Мохаммед Салах. Впрочем, еще до перерыва хозяева усилиями Мэйсона Гринвуда сравняли счет, а в начале второй половины Маркус Рэшфорд вывел манкунианцев вперед. "Ливерпуль" вновь отыгрался - дубль оформил Салах. И все же последнее слово осталось за "Юнайтед": вышедший на замену Бруну Фернандеш точно пробил со штрафного и установил окончательный счет - 3:2.

Следующим соперником "МЮ" станет лондонский "Вест Хэм".

Остальные пары 1/8 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:

"Шеффилд Юнайтед" - "Бристоль Сити",

"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон",

"Барнсли" - "Челси",

"Суонси" - "Манчестер Сити",

"Лестер" - "Брайтон",

"Эвертон"/ "Шеффилд Юнайтед" - "Уиком" / "Тоттенхэм",

"Бернли" - "Борнмут"/ "Кроули".

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