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24.01.2021 15:43
Рубрика: Власть

Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций

Текст: Кира Латухина

На незаконные акции в России вышло мало людей, участие в таких акциях - нарушение закона, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на телеканале "Россия 1" .

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"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей​​​. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию", - заметил Песков. "Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - добавил он.

Пресс-секретарь президента с уважением относится ко всем точкам зрения, но категорически против участия в незаконных акциях. "Потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона", - заключил он.

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