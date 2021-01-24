Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций

На незаконные акции в России вышло мало людей, участие в таких акциях - нарушение закона, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на телеканале "Россия 1" .

"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей​​​. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию", - заметил Песков. "Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - добавил он.

Пресс-секретарь президента с уважением относится ко всем точкам зрения, но категорически против участия в незаконных акциях. "Потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона", - заключил он.