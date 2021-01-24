Почему опытные водители отключают ESP зимой

На дорогах стало больше снега и наледи. В этих условиях многие водители полагаются на систему стабилизации, которая призвана выправить автомобиль при опасном уводе с курса. Однако в ряде случаев ESP может также и навредить. Именно поэтому опытные водители отключают помощник, если бортовая электроника допускает такую опцию.

Чтобы яснее понимать плюсы и минусы системы стабилизации (она же ESP, ESC, VDC, VSC, DSC, DSTC) кратко напомним принцип работы этого по большей части полезного помощника. Алгоритм работы отражен в самих названиях. ESP (Electronic Stability Program), ESC (Electronic Stability Control), VDC (Vehicle Drive Control).

Во всех случаях речь идет об электронном контроле устойчивости, когда блок управления, ориентируясь на положение руля и скоростной режим, применяет торможение одного или нескольких колес, чтобы предотвратить резкий увод с курса. Одновременно ЭБУ сокращает подачу топлива для уменьшения крутящего момента на колесах. Таким образом, система стабилизации радеет о перемещении автомобиля в том направлении, куда указывает поворот руля.

Современные системы стабилизации при этом взаимосвязаны с ABS, антипробуксовочной системой и блоком управления двигателем. Между тем, в некоторых моделях или их начальных комплектациях система стабилизации может отсутствовать вовсе. Или, как вариант, может предусматриваться алгоритм частичного или полного отключения такого ассистента.

В любом случае, существуют ситуации, когда система стабилизации мешает опытному водителю. Вот типичный пример. При выходе из скользкого (заснеженного или обледенелого) поворота для компенсации начавшегося заноса водитель увеличивает подачу газа, однако электроника пресекает такие намерения и, образно говоря, душит движок, крадя нужные для маневра запасы тяги.

В продвинутых автомобилях с автоматизированными трансмиссиями одновременно коробка может автоматически переходить в таком случае на пониженную передачу. В результате автомобиль теряет тягу, а тормозные механизмы срабатывают таким образом, чтобы вернуть машину на курс. Получается, что управляет в данной экстренной ситуации уже не человек, а машина.

Еще в одну "свинью" ESP может подложить, когда вы пытаетесь выехать из нерасчищенного от снега двора или забраться на снежный подъем. Здесь электроника опять-таки попытается обрубить тягу, распознав проскальзывание колес. В результате не удается ни выехать из сугроба, ни заехать на горку. Совет при отсутствии ESP или невозможности ее отключить тут может быть только один - избегайте резких нажатий на "газ", чтобы у системы стабилизации не было соблазна "душить" движок.

Но можно ли вовсе исключить такое "самоуправство" системы стабилизации? В подавляющем большинстве случаев вы сможете сделать это не полностью, поскольку в большинстве моделях без спортивного потенциала допускается лишь частичное отключение ESP, когда система будет позволять небольшие заносы и скольжения, но вмешается в ситуацию при больших углах поворота руля и соответственно опасных с точки зрения ЭБУ отклонений от траектории.

В спорткарах же система стабилизации отключается полностью и имеет двухступенчатый алгоритм деактивации. С первым нажатием на клавишу ESP вырубается противобуксовочная система и снимается ограничение на подачу тяги. Если же удерживать кнопку несколько секунд (в разных моделях время может отличаться), то максимально ослабится или вовсе отстегнется электронный "ошейник" - ESP перестанет задействовать тормозные механизмы для корректировки курса. Кроме того, у некоторых моделей систему ESP можно отключить через меню бортового компьютера.

Конечно, существуют и более радикальные варианты отключения системы стабилизации. Например, помощника можно деактивировать программно - такую манипуляцию можно выполнить на сервисе при соответствующей необходимости или при доступе к соответствующему оборудованию. К примеру, при подготовке прошлогодней ездовой презентации Renault Arkana (в программу входил в том числе и дрифт на льду) специалисты компании у всех тестовых автомобилей вырубили ESP путем подключения автомобилей к компьютеру.

И, наконец, не секрет, что любители дрифта умудряются "обездвижить" ESP, деактивируя предохранитель, завязанный на ABS. С той же целью отсоединяют разъем колесного датчика ABS или разъем с центрального блока ABS. В некоторых случаях такая тактика действительно срабатывает, и в комбинации приборов загорается сигнализатор неисправности системы. ESP при этом перестает работать полностью на радость дрифтерам и людям, которые попросту не могут преодолеть сложный скользкий участок, например, добираясь зимой до загородной дачи.