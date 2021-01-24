Появилось видео скандального поступка Большунова

В интернете опубликовано видео скандального инцидента с участием россиянина Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Уже на финишной прямой мужской эстафеты финн Йони Мяки подрезал Александра, после чего Большунов махнул в его сторону палкой. По окончании гонки россиянин врезался в Мяки и уронил его.

В результате первая наша команда во главе с Большуновым была дисквалифицирована за неспортивное поведение. Таким образом, вторая российская команда, ставшая четвертой, поднялась на пьедестал. Первое место досталось норвежцам, второе - финнам.