Потомки Франко потребовали вернуть им имущество из поместья Пасо-де-Мейрас

А вот все, что находилось внутри, теперь является предметом судебного спора. Потомки Франко утверждают, что ни один из объектов, на которые они претендуют, не внесен в списки вещей, имеющих культурное значение.

Как отмечает Europa Press, на этот шаг семья Франко пошла после того, как Главное управление государственных активов предложило потомкам диктатора забрать из Пасо-де-Мейрас бытовую технику и другие вещи, не внесенные в те самые списки.

По мнению внуков генералиссимуса, речь должна идти обо всем имуществе, находящемся внутри особняка. Если их иск будет удовлетворен, в поместье останутся лишь голые стены.

Напомним, в сентябре 2020 года суд обязал потомков испанского диктатора Франсиско Франко вернуть государству поместье Пасо-де-Мейрас. По мнению судьи Марты Каналес, они владели имением незаконно. В связи с тем, что 80 лет назад не были соблюдены все юридические требования, судья признала передачу дворца Пасо-де-Мейрас в дар каудильо недействительной. Дело в том, что в документах 1938 года говорится, что недвижимость передается главе государства, а не лично Франко. А это значит, что она не могла быть унаследована его потомками. Документы о покупке здания также были отвергнуты судом из-за прописанной в них низкой стоимости поместья. На этом основании семье генералиссимуса отказали и в выплате компенсации за понесенные расходы по уходу за недвижимостью.