Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что объединение профсоюзов США выступило с критикой в адрес новой администрации Белого дома после того, как Джо Байден своим указом отменил строительство нефтепровода Keystone XL. Напомним, что этот трубопровод являлся совместным с Канадой проектом.

"То ли еще будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать: Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Гремучая смесь", - написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Одно из крупнейших международных объединений профсоюзов Teamsters, объединяющее около 1,3 миллиона рабочих в Северной Америкне, утверждает, что отмена строительства трубопровода приведет к потере как минимум 8 тысяч рабочих мест.

"Отмена строительства Keystone XL коснется 8000 рабочих мест рабочих, и повлияет на их пенсионные и медицинские пособия. Мы выступаем категорически против вчерашнего решения, и мы призываем администрацию пересмотреть его", - говорится в заявлении объединения.