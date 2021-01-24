Новости

Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2" 24.01.2021
В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции 24.01.2021
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V" 24.01.2021
В МЧС предупредили москвичей о тумане 24.01.2021
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников 24.01.2021
"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу 24.01.2021
Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков 24.01.2021
Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 24.01.2021
В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19 24.01.2021
СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 24.01.2021
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 24.01.2021
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 24.01.2021
Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 24.01.2021
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 24.01.2021
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 24.01.2021
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 24.01.2021
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 24.01.2021
Захарова прокомментировала заявления Госдепа о протестах в России 24.01.2021
Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа 24.01.2021
Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" 24.01.2021
Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате 24.01.2021
Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти 24.01.2021
Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ 24.01.2021
Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций 24.01.2021
Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова 24.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
Привычная, хорошо отлаженная работа главного гематолога Ярославской области Валерия Лапина прервалась в конце апреля, когда у большинства его пациентов и сотрудников обнаружили ковид.

На всех мест в "ковидном госпитале" не хватало. И оставшихся десять человек решили перевезти в Ярославскую ЦРБ. Эвакуировались (по-другому этот переезд не назвать) с вечера 30 апреля до ночи 1 мая. А потом Лапин поехал туда спасать своих пациентов. И два месяца проработал в "красной зоне".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Дерматолог рассказал о влиянии коронавируса и масок на кожу

"Мне говорят, мог бы по телефону консультировать. Но я видел глаза людей, их страх, - объясняет Валерий Альбертович. - Они и я тогда понимали, что, несмотря на все огромные усилия, структуры оказания помощи при COVID-19 для гематологических больных еще нет. Это касалось и переливания крови, и лабораторной диагностики. Все делалось с колес, как в военное время".

Пациенты Лапина все были после "химии" или на "химии" в связи со злокачественными новообразованиями крови, костного мозга и лимфатических узлов. Ковидный статус крайне осложнил их и без того очень тяжелое состояние. К доктору Лапину начали привозить и других гематологических больных.

"Лечили все сразу: не только ковид и цитокиновый шторм, который сам по себе смертельно опасен, но и опухоли, - вспоминает Лапин. - Ведь человек мог вылечиться от ковида, но погибнуть от рецидива опухоли. Такие случаи, к сожалению, были. Несколько пациентов мы все-таки потеряли".

На вопрос, что было самым сложным тогда, Валерий Лапин отвечает: "Неизвестность". Ведь протокола лечения не существовало. Масштаб этой неизвестности доктор рисует так: "Вот вы сидите дома, пьете чай, а вам вдруг объявляют, что через полчаса вы выезжаете в Америку..." Лапин обшарил все зарубежные медицинские сайты, где публикуется самая свежая информация, постоянно консультировался с друзьями-гематологами из Москвы, которые тоже столкнулись с этой непростой задачей.

- Если бы повторилась та весенне-летняя вспышка ковида, ситуация была бы уже другой? - спрашиваю.

- Сегодня я бы лечил без душевного надрыва. Я знаю, что делать, - уверен доктор Лапин.

Фото: Александр Корольков
Денис Проценко: Все предыдущие эпидемии протекали в три волны

Одна из его пациенток, которая была тогда на грани смерти, а сегодня находится в стойкой ремиссии, очень эмоционально вспоминает пережитое: "Если бы доктора Лапина с нами тогда не было, и нас бы не было. Мы реально боялись за свои жизни. А он был с нами ежедневно. И продолжал нас вытаскивать. Боролся за каждого". Он всегда борется за каждого.

Как и его кубанский коллега Анатолий Ванюков, начальник медчасти ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница" в Краснодаре. Он вылечил более 700 ковидных больных. А еще участвовал в организации нескольких госпиталей по всему краю, без которых регион не смог бы противостоять коронавирусу.

С приходом ковида пришлось полностью поменять структуру больницы. Почти все помещения были переоборудованы в палаты для больных коронавирусом, включая бывшие ординаторские, сестринские, подсобные помещения. Надо было еще организовать общежития для врачей на территории госпиталя. "Возникло очень много бытовых вопросов - нехватка стиральных машин, чайников, кроватей... Все это приходилось доставать с большим трудом", - рассказывает Анатолий Ванюков.

Вот вы сидите дома, пьете чай, а вам вдруг объявляют, что через полчаса вы выезжаете в Америку… Как и чем лечить ковид, узнавали по ходу дела

После того как в кратчайшие сроки была налажена работа госпиталя, врачи бросили все силы на лечение пациентов. Пошел огромный, нарастающий поток заболевших.

"И всеми особенно тяжелыми занимался Анатолий Ванюков, - рассказывает заместитель главного врача больницы Игорь Люлин. - Он не только осматривал и назначал лечение тем, кто поступал к нам, но каждый день делал десятки звонков, консультируя коллег во всех районах края".

Однако сам Анатолий Ванюков против, когда излечение того или иного пациента приписывают исключительно ему. И всегда настаивает, что решение принимал все-таки консилиум, хоть и под его председательством. "А я просто делал свою работу, - говорит врач. - Так же, как и все мои коллеги".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России