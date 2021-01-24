Мишустин выделил 5 млрд рублей на авиабилеты для жителей Дальнего Востока

В прошлом году по льготному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей региона.

"Теперь благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек, - отметил Мишустин на заседании правительства при рассмотрении проекта распоряжения. - Таким образом количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится".