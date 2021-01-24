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24.01.2021 10:45
Рубрика: Экономика

Мишустин выделил 5 млрд рублей на авиабилеты для жителей Дальнего Востока

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин дополнительно профинансировал льготное авиасообщение для жителей Дальнего Востока, выделив на программу 5 миллиардов рублей.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В прошлом году по льготному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей региона.

"Теперь благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек, - отметил Мишустин на заседании правительства при рассмотрении проекта распоряжения. - Таким образом количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится".

Авиаперевозки для жителей Дальнего Востока субсидируют по 21 маршруту
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