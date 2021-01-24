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24.01.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

Ударивший сотрудника ГИБДД мужчина задержан в Санкт-Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержан мужчина, который накануне во время несанкционированного митинга на Сенатской площади ударил двух полицейских.

Фото: Соцсети
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Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, мужчина ударил кулаком в лицо сотрудника ГИБДД, а затем напал на еще одного сотрудника полиции, который пытался его задержать. Мужчина скрылся в толпе, но спустя несколько часов его задержали.

Установлено, что нападавшему 36 лет, родом он из Архангельской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Сам мужчина заявил, что раскаивается в случившемся и приносит извинения пострадавшим сотрудникам полиции.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение, а суд определит ему меру пресечения.

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