В Петербурге представят оперу "История Кая и Герды"

В Петербурге 24 января на сцене Филармонии для детей и молодежи представят оперу "Историю Кая и Герды" Сергея Баневича. Показ оперы приурочен к 80-летию композитора.

"История Кая и Герды" - одна из самых известных опер Сергея Баневича, композитора, которого называют современным классиком. Его оперы "Белеет парус одинокий", "Фердинанд Великолепный", "Городок в табакерке", "Маленький принц", "Двенадцать месяцев", оперетты "Остров сокровищ", "Судьба барабанщика", мюзиклы "Стойкий оловянный солдатик", "Приключения Тома Сойера", "Русалочка", музыкальный спектакль "Земля детей" известны и детям, и взрослым.

В "Истории Кая и Герды" нет прямого следования знаменитой сказке Андерсена, в постановке появляются новые персонажи, немного меняется линия сюжета. Этот спектакль впервые был показан в 1980 году в Ленинграде. Сейчас оперу Баневича ставят в ведущих театрах страны.

В постановке Филармонии для детей и молодежи сохранен дух оперы. Зрителей ждут впечатляющие костюмы, декорации, и, конечно, прекрасная музыка.

Режиссером-постановщиком выступил Иван Володин, художник-постановщик - Анна Фролова, балетмейстер - Илья Устинцев. За дирижерским пультом - директор Филармонии для детей и молодежи Михаил Голиков.