В Сочи создан первый в стране Клуб друзей "Российской газеты"

Жизнь на главном российском курорте, что называется, бьет ключом, поэтому Сочи практически ежедневно попадает на виртуальные и печатные страницы "РГ". И, наверное, не случайно первый в стране Клуб друзей "Российской газеты" появился именно в этом уникальном городе, растянувшемся на 145 километров вдоль берега Черного моря, 105 из которых приходится на Лазаревский район.

В здешних поселках и аулах особенно много наших друзей. Причем они не только сами постоянно читают газету, но и подписывают на нее своих малоимущих соседей, школы, библиотеки, ветеранские организации. Почин в свое время положил нынешний председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. Произошло это свыше десяти лет назад, когда Виктор Петрович занимал должность главы Лазаревского района. "РГ" тогда написала о бедах многодетной семьи Кузьминых: 11 детей и двое взрослых ютились в двух маленьких комнатах цокольного этажа недостроенного дома. За его возведение родители взялись, купив участок в четыре сотки на крутом горном склоне.

Дом выложен из шлакоблоков, которые глава большого семейства делал после смены на предприятии, где работал мастером. За три года изнурительного труда ему удалось вывести цокольный этаж и приступить к основной стройке. Вокруг стояли богатые особняки в несколько этажей, на фоне которых жилище Кузьминых выглядело особенно жалко. Его обитателям пришлось потратить два года, чтобы подключить дом к энергоснабжению, а подвести канализацию и газ они так и не смогли. Вышедшая статья получилась жесткой ("Тринадцать Кузьминых", "РГ" от 13.01.2010), но глава района обижаться не стал, подключившись к решению поднятых в ней проблем.

- Я сам когда-то был редактором газеты, поэтому убежден, что журналистов за справедливую критику благодарить надо, - считает Филонов. - Особенно если речь идет о таком авторитетном издании, как "Российская газета". Ведь, как показала история Кузьминых, вы не бросаете своих героев, следите за их судьбами. Мы теперь вместе можем порадоваться, что у них замечательный дом, в котором живет большая, дружная семья. Дети и родители, уверен, благодарны всем, кто поддержал их в трудную минуту.

Об этом Виктор Филонов рассказал на состоявшейся в администрации Лазаревского района встрече журналистов "Российской газеты" со своими читателями. Участниками ее стали местные предприниматели, активисты-общественники, представители администрации города Сочи, сотрудники силовых структур и группа депутатов Городского Собрания, избранных от всех четырех районов курорта.

- Здесь собрались те, чьими стараниями в этом году в Сочи выросли ряды подписчиков "Российской газеты", - пояснил Филонов. - Мы видим в газете своего партнера и помощника в решении самых разных задач, поэтому заинтересованы, чтобы как можно больше наших земляков получали информацию из надежного источника. Лично я свой рабочий день начинаю с чтения "Российской газеты". И все новости, увиденные по ТВ или в интернете, всегда сравниваю с позицией газеты, учредителем которой является Правительство РФ. Безусловно, мы ищем на ваших полосах сочинские новости и радуемся, что их становится больше. Некоторые статьи имеют принципиальное значение для всех сочинцев, ведь они ложатся на стол тех, кто принимает решения.

Именно так произошло накануне прошлого курортного сезона, стартовавшего в разгар пандемии. Санатории, а потом и отели тогда могли не открыться из-за непомерных требований некоторых контролирующих органов. Представленная на страницах газеты инициатива была услышана властями, после чего санитарные правила смягчили. Писали мы и о том, что курортные города, живущие исключительно за счет туристов, нуждаются в период пандемии в особой господдержке. Это мнение сочинцев также услышали в высоких кабинетах, как в свое время была учтена их позиция по поводу так называемого "курортного сбора".

Директор Краснодарского филиала "РГ" Галина Адерехина рассказала участникам встречи об истории издания, отметившего недавно 30-летие.

- "Российская газета" - издание для думающих людей, которые серьезно относятся к своей стране, к своей семье, к себе, - отметила она. Мы сохраняем аудиторию, используя самый надежный источник информации, которого нет ни у одного другого издания, потому что он, что называется, "из первых рук". Насколько это востребовано, показал минувший год, когда в период пандемии, когда особенно была важна достоверная информация, аудитория сайта выросла. Людям газета рассказывает о власти, а власти - о людях. Особенно показательна в этом плане газета "РГ-Неделя", на страницах которой разъясняют принятые законы и рассказывают людям об их правах. Ее получают и льготные категории населения, в том числе 8,5 тысячи жителей Сочи.

Все, кто делает газету, заинтересованы, чтобы ее читали. Поэтому "РГ", взяв на себя львиную долю почтовых расходов, проводит акции по льготной подписке. Ведь после массового закрытия киосков "Роспечати" у газет остался практически единственный путь к читателю - почта. Сохранить его без поддержки наших единомышленников практически невозможно. В кубанских селах ими стали фермеры, подписавшие на свои средства сотни своих земляков. В последнее время выросла студенческая аудитория, чему мы очень рады: свежие номера газет каждое утро на редакционной машине отвозим в учебные корпуса и общежития нескольких вузов Краснодара.

Стараниями сочинских депутатов здешние ветераны, школы и библиотеки получают сразу несколько наших изданий. Но больше всего читателей появилось в Лазаревском районе, где на призыв местного жителя, давнего друга "РГ" Владимира Есипенко, откликнулись сразу несколько руководителей и предпринимателей. Как выяснилось, некоторые из них в свое время были участниками молодежного дискуссионного клуба, бессменным ведущим которого почти 15 лет был Есипенко. С его подачи молодые предприниматели - Константин Матвиевский и Антон Кривошеев подписали на "РГ" своих друзей и соседей и сами с этого года стали получать газету.

- Я, как и большинство моих сверстников, привык читать прессу в интернете, но, когда взял в руки печатный выпуск, просто удовольствие получил от чтения, - признается Антон Кривошеев. - Материал на газетной полосе - с иллюстрациями и фотографиями - воспринимается совсем по-другому. Ну а главное, конечно, содержание. Газета заставляет глубже задуматься над проблемами, старается уберечь читателей от различных неприятностей, мотивирует на благие дела. В ежедневной суете напоминает нам о событиях ушедших лет, а также о биографии исторически важных людей. С интересом прочел все номера ежедневного выпуска "РГ" и "РГ-Неделя", жду, когда придет журнал "Родина". Поинтересовался мнением тех, кого подписал, все ответили, что читают газету с удовольствием.

После торжественной части, в ходе неформального чаепития в кабинете главы Лазаревского района Олега Бурлева, участники встречи обсудили идею создания в Сочи Клуба друзей "Российской газеты"

- Мы хотим, чтобы газету читали, поэтому дорожим каждым подписчиком, - сказала Галина Адерехина. - Нам очень важно, чтобы газету получали люди, которые ее ждут, и рассчитываем на вашу помощь. В наш клуб могли бы войти общественные деятели, предприниматели, представители культуры и искусства, спортсмены, студенты. Под эгидой клуба можно организовывать дискуссии по актуальным проблемам, волнующим жителей Сочи, проводить фотовыставки и встречи с ведущими журналистами "РГ".

Виктор Филонов согласился стать председателем Клуба. Правда, сразу заметил, что ему нужны надежные помощники. Договорились, что рабочую группу возглавит Владимир Есипенко. Ему поручили подготовить положение о Клубе и составить план мероприятия на 2021 год. Обсудили и темы будущих публикаций. В ближайших планах - рассказать на страницах "РГ" о готовящемся федеральном проекте "Сочи - жемчужина России", на реализацию которого планируется направить около 160 миллиардов рублей, а также о трудностях, с которыми сталкиваются объекты санаторно-курортной отрасли Сочи, построенные еще в советское время. Изучать общественное мнение журналисты планируют через членов нового клуба и рассчитывают, что молодые сочинцы не останутся в стороне от дискуссий.

- Очень рады, что наш город стал стартовой площадкой для первого в нашей стране Клуба друзей "РГ", - отметила начальник управления информации и аналитической работы администрации Сочи Кристина Мруг. - Сочинцы ценят это авторитетное и уважаемое издание, на страницах которого поднимаются как проблемы регионов, так и отдельных граждан, причем практически всегда публикация дополняется официальной позицией власти. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, широкую информационную поддержку Сочи и ждем новых интересных статей о главном российском курорте в "Российской газете".