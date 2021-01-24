В новом году в некоторых регионах ввели свои меры, чтобы не росли тарифы на коммуналку, легче было получить субсидии на оплату ЖКХ, а семьи не платили бы транспортный налог.

Регионы поддержали новыми льготами семьи с детьми, в том числе и по транспортному налогу. Фото: Сергей Куксин/РГ

Новые региональные законы, главным образом, посвящены поддержке семей и бизнеса. И это понятно. Пандемия продолжается, а с ней и ограничения. Власти регионов стараются облегчить проблемы, которые возникают у их земляков. Но наша жизнь - не только ковид, поэтому развиваются и другие нормы. Они касаются дресс-кода для чиновников, выгула собак, продажи алкоголя и даже новых праздников.

Деньги остаются дома

Многодетные семьи Ямала теперь могут не платить транспортный налог на авто любой мощности.

С инициативой отмены налога выступили сами жители. Они обратились в правительство и парламент региона. И их поддержали. Получится неплохая экономия для семей. Величина налога в зависимости от мощности авто составляет от 7 до 25 тысяч рублей в год.

А в Тульской области сразу на три года снизили долю от дохода семьи на оплату услуг ЖКХ. От ее размера зависит субсидия на оплату коммуналки: чем ниже этот региональный стандарт, тем больше людей могут получить субсидию. Федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКХ составляет 22 процента.

В Тульской области он теперь всего 10 процентов - при среднедушевом доходе 6 тысяч и менее рублей в месяц, 15 процентов - при доходе от 6 до 7,5 тысячи. И 22 процента - при доходе свыше 7,5 тысячи.

В Калужской области на три года освободили от налога на имущество концессионеров, которые работают на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Этот налог учитывается при формировании тарифов. И теперь у коммунальщиков будет меньше оснований для повышения платы за свои услуги.

Многодетные семьи Ямала могут не платить транспортный налог. И эта льгота не зависит от того, какой мощности двигатели установлены на их автомобилях

В Ростовской области расширили круг получателей адресной соцпомощи. Там изменили показатель величины прожиточного минимума, который определяет нуждаемость в такой поддержке. И число ее получателей выросло в разы, сообщил "РГ" спикер заксобрания Александр Ищенко: "Речь идет о десятках тысяч людей. Вырос и минимальный размер соцпомощи". Повысили доходы ветеранов и в Самарской области.

На Тамбовщине подняли выплаты для медиков, переехавших в село по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Расширили круг медработников, имеющих право на социальную поддержку в Воронежской области.

Сироте купят жилье

В Хабаровском крае сироты, не получившие положенных квадратных метров при выходе из детского дома, теперь смогут купить квартиру на вторичном рынке края. Для этого предусмотрена специальная социальная выплата. Средства на нее выделят из краевого бюджета.

Размер соцвыплаты рассчитают по формуле: среднерыночная стоимость квадратного метра в крае умноженная на 36 "квадратов". Сейчас готовят список детей-сирот, которые попадают под действие нового закона.

По предварительным подсчетам, новая льгота коснется более 1,1 тысячи сирот.

Бобик попал в реестр

В Калужской области теперь запрещено содержать и выгуливать незарегистрированных домашних животных.

Регистрация оформляется бесплатно. Собакам и другой живности присваивают регистрационные номера, которые заносят в единый реестр домашних животных Калужской области. Хозяева получают на них удостоверение.

Кстати, реестр создан не только для учета и контроля, но и для организации розыска потерявшихся животных.

Не пей во дворе

Регионы продолжают вводить ограничения для розничной продажи алкоголя. Среди них теперь и Югра.

Здесь запрещено торговать алкоголем во дворах многоквартирных домов, продавать его на розлив в торговых залах магазинов. Кроме того, через год точки продажи спиртного нельзя будет размещать там, где в видимости 30 метров есть хотя бы одна детская или спортивная площадка. Аналогичные меры приняли уже 35 регионов.

В Югре поправки в окружной закон внесли из-за многочисленных жалоб жителей. Как призналась глава Югры Наталья Комарова, в пандемию люди стали больше пить. продажи алкоголя выросли на 6 процентов, а число преступлений в пьяном виде, - на 6,5. Кстати, в 15 регионах уже введен полный запрет на розничную продажу спиртного около многоэтажек.

Еще один праздник

С 2021 года в Ярославской области 21 ноября начнут отмечать День Золотого кольца России. В этот день в 1967 году газета "Советская культура" начала публиковать очерки Юрия Бычкова о древнерусских городах под рубрикой - "Золотое кольцо".

Башкирия

Дресс-код для чиновников

В Башкирии чиновникам рекомендовали носить башкирский деловой костюм. Его описание и регламент ношения своим распоряжением утвердил глава региона Радий Хабиров.

Главное требование - используемые ткани должны быть однотонными и без ярких красок. Мужской костюм включает в себя казакин с воротником-полустойкой с косыми бортами, брюки с лампасами или классические, однотонную рубашку (допускается неброская вышивка), а также классический вариант обуви в тон костюму.

Этот ансамбль может быть дополнен камзолом, неброским поясом-кушаком и тюбетейкой.

У женщин костюм также должен быть достаточно строгим и лаконичным. Это может быть платье с рукавами не менее двух третей либо блузка и юбка в тон с неброской вышивкой, а также деловой пиджак, жилет либо камзол и, соответственно, классическая обувь. Также чиновницам предлагают использовать неброские ювелирные украшения и бижутерию, нагрудники, перевязи и ожерелья.

Регламент запрещает госслужащим совмещать элементы костюма с джинсами, шортами, прозрачными блузками и с неклассической обувью, например, с шлепками и кроссовками. Также рекомендовано следить за строгостью прически.

Как показал опрос, проведенный корреспондентами "РГ", некоторые муниципальные служащие опасаются, что рекомендательный характер документа будет воспринят их руководителями как обязательный. А значит, придется потратиться на покупку костюма из собственного кошелька, ведь средств на эти цели бюджет не выделяет. А цена индивидуального пошива мужского комплекта у модельера - от 50 тысяч рублей.

Правда, в администрации главы региона уверяют, что стилизованный башкирский деловой костюм не станет обязательной формой одежды для чиновников. И пояснили: важно, чтобы желающие его носить, делали это в рамках утвержденного регламента.

А предприниматели уже готовы предоставить свои изделия. Государственное унитарное предприятие Башкирские художественные промыслы "Агидель" разработало шесть женских деловых образов, также есть мужские модели и даже стилизованная школьная форма.

Подготовила Айгуль Камаева