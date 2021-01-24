Очередной этап Кубка мира у биатлонистов завершился в итальянском местечке Антхольц - Антерсельва. В воскресенье программу этапа венчали женская эстафета и масс-старт у мужчин . На момент подписания номера в печать женский квартет из России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой в блестящем стиле стал первым, опередив немок и француженок.

Победа на этапе в Антхольце придаст нашим биатлонисткам уверенности перед чемпионатом мира в Поклюке. Фото: AP

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отметил, что доволен результатами команды:

- Все видят, что девушки и наши парни сейчас набирают форму, постепенно приходят результаты и победы. Подготовка в этом году была несколько сложной в связи с пандемией, но абсолютно все команды оказались в подобной ситуации. Этап в Италии показал, что мы становимся конкурентоспособными, и это очень здорово.

А накануне очередной повод для радости любителям биатлона в нашей стране преподнесла мужская часть отечественной сборной. Вслед за победой Александра Логинова в индивидуальной гонке, квартет в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова смог попасть в число призеров на подиум, уступив соперникам из Франции и Норвегии.

По ходу гонки россияне лидировали, и на третьем этапе Логинов уверенно наращивал преимущество, однако промахи на стойке отбросили россиян назад. Здесь в очередной раз стоит сказать добрые слова в адрес Эдуарда Латыпова, который в упорной дистанционной борьбе вырвал бронзовую медаль в борьбе с немцем Бенедиктом Доллем.

После финиша довольный Латыпов так описал свои эмоции от последнего этапа гонки:

- Надеялся, что смогу побороться за медали. На последней стрельбе чуть-чуть не получилось и сосредоточился полностью на борьбе с немцем Доллем. Немец дважды предпринимал попытки оторваться, но тактически я сработал лучше. Очень рад этой медали, для нас это очередная маленькая победа.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Нове-Место с 4 по 7 марта. Ну а спортсмены начинают подготовку к чемпионату мира, который запланирован с 10 по 20 февраля в словенской Поклюке.

Тем временем тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды, который будет бороться за награды приближающегося чемпионата Европы в польском местечке Душники-Здруй.

В женскую команду вошли: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко. У мужчин за награды сразятся: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

Напомним, что первенство континента пройдет с 27 по 31 января. В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные и спринтерские гонки, пасьют, а также смешанные эстафеты.