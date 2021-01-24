Новости

СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 20:08
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 20:01
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 19:29
Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 19:13
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 18:13
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 18:02
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 17:53
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 17:31
Захарова прокомментировала заявления Госдепа о протестах в России 17:09
Арестован один из главных наркобаронов мира Це Чи Лопа 16:59
Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" 16:30
Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате 16:16
Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти 16:15
Посол Японии: Токио намерен продолжать сотрудничество с Москвой на основе экономического плана Абэ 15:52
Песков заявил о небольшом количестве участников незаконных акций 15:43
Финский лыжник прокомментировал инцидент с участием Большунова 15:41
Путин выступит на Давосском форуме 15:31
В Госдуме оценили намерение Украины выйти из единой с РФ энергосистемы 14:51
Названы самые "денежные" вакансии для студентов в России 14:27
В Совфеде обвинили западные спецслужбы в причастности к несанкционированным акциям 14:20
В Москве водитель каршеринга устроил крупное ДТП 14:19
Российских лыжников дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти 14:17
Делегация России в ПАСЕ добилась снятия с обсуждения вопроса о Крыме 13:50
Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас 13:50
Потомки Франко потребовали вернуть им имущество из поместья Пасо-де-Мейрас 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
24.01.2021 20:08
Рубрика: Происшествия

СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти

Текст: Владислав Куликов

Следователи возбудили четыре новых уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов на незаконной акции в Москве 23 января. Как сообщили в Следственном комитете России, дела возбуждены следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве.

Фото: timabas / youtube
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции

Как уточнила представитель указанного управления Юлия Иванова, 23 января во время несогласованной акции в центре Москвы "агрессивно настроенные участники причинили находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения". Одному из них распылили в лицо содержимое газового баллончика. В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего.

"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - рассказали в СК России.

Ранее уголовные дела по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов возбудили во Владивостоке.

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился легкомоторный самолет
За сутки в России подтверждено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными