СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти

Следователи возбудили четыре новых уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов на незаконной акции в Москве 23 января. Как сообщили в Следственном комитете России, дела возбуждены следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве.

Как уточнила представитель указанного управления Юлия Иванова, 23 января во время несогласованной акции в центре Москвы "агрессивно настроенные участники причинили находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения". Одному из них распылили в лицо содержимое газового баллончика. В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего.

"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - рассказали в СК России.

Ранее уголовные дела по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов возбудили во Владивостоке.