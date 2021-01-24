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24.01.2021 17:42
Рубрика: Происшествия

Суд наказал участниц Pussy Riot за неповиновение полиции и призыв к незаконной акции

Текст: Владислав Куликов
Пресненский суд Москвы арестовал участницу Pussy Riot Викторию Кузнецову и муниципального депутата Людмилу Штейн на 10 суток каждую, еще одна участница панк-группы Мария Алехина оштрафована на 30 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Как пояснили в суде, задержанным были вменены разные статьи. Так, Виктория Кузнецов признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному требованию полицейского". Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Людмила Штейн признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Ей также назначены 10 суток административного ареста.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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В свою очередь Мария Алехина также признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, но ей суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что девушки во время попытки задержания за призывы к участию в несогласованном митинге пытались скрыться на машине, водитель которой бампером толкнул полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Кто был за рулем машины, сейчас устанавливается.

Происшествия Правосудие Суд Митинги и шествия

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