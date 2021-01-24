Суд наказал участниц Pussy Riot за неповиновение полиции и призыв к незаконной акции

Как пояснили в суде, задержанным были вменены разные статьи. Так, Виктория Кузнецов признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному требованию полицейского". Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Людмила Штейн признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Ей также назначены 10 суток административного ареста.

В свою очередь Мария Алехина также признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, но ей суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что девушки во время попытки задержания за призывы к участию в несогласованном митинге пытались скрыться на машине, водитель которой бампером толкнул полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Кто был за рулем машины, сейчас устанавливается.