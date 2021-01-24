Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал инцидент с участием Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

Уже на финише финн Йони Мяки, боровшийся с Большуновым за второе место, оттеснил его к краю трассы. В ответ 24-летний россиянин ударил соперника палкой по спине, а по окончании гонки въехал в команду оппонентов. После этого российскую команду с Большуновым дисквалификацировали, лишив третьего места. Их получила вторая российская команда, завершившая гонку на четвертой позиции.

"Мы были в комнате жюри и посмотрели там запись эпизода. Прежде всего, я должен сказать, что случившееся - это очень плохо. Александру не следовало так поступать, в этом не может быть никаких сомнений. Если бы такое произошло на чемпионате мира, это было бы катастрофой", - приводит слова Крамера портал Aftonbladet.

При этом сборная России намерена подать протест на инцидент с Большуновым.