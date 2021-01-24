В Совфеде обвинили западные спецслужбы в причастности к несанкционированным акциям

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил о наличии данных, которые подтверждают, что зарубежные спецслужбы содействовали проведению несогласованных акций в России.

"Мы располагаем заслуживающими доверия данными, что зарубежные спецслужбы были причастны к проведению несанкционированных акций в России", - сказал он РИА Новости.

"Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют", - добавил парламентарий.

Он упомянул публикации маршрутов несанкционированных акций 23 января на сайте посольства США, а также то, как было обставлено "появление этого возвращенца из одной из стран НАТО, как на все это реагировали СМИ-иноагенты". По мнению Климова, "нам навязывают повестку, чуждую коренным интересам российского народа".