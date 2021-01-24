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24.01.2021 16:16
Рубрика: В мире

Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате

Текст: Алексей Чуриков
"Ни Полета Ангела, ни танцев во дворца, ни тем более толпы на улицах или селфи на площади Сан-Марко" - с такими заголовками вышли в эти выходные многие издания Италии. Стало известно, из-за пандемии коронавируса был отменен Венецианский карнавал. Организаторы сообщили, что переводят все торжества в онлайн формат. Как отмечает издание Nuova Venezia, публика неоднозначно отреагировала на эту новость, поскольку сложно представить себе карнавал на экране компьютера, но что не сделаешь для спасения бренда, привлекавшего ежегодно как значительное число туристов, так и солидных инвесторов.
Фото: EPA-EFE/ ANDREA MEROLA Фото: EPA-EFE/ ANDREA MEROLA
Фото: EPA-EFE/ ANDREA MEROLA

"Магия Венецианского карнавала приходит к вам, где бы вы ни находились, благодаря календарю виртуальных событий, посвященных его истории и традициям", - говорится на сайте мероприятия. Изменился не только формат, но и длительность карнавала - виртуальный карнавал продлится в общей сложности восемь дней - 6 и 7 февраля, а затем снова с 11 по 16 февраля. Доступ к онлайн-вечеринке будет возможен после регистрации, и в прямом эфире будет доступ в разные комнаты развлечений в соответствии с возрастом - для детей, подростков и старшего поколения.

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Издание отмечает, что для Венеции этот год принес катастрофические убытки, вызванные пандемией ограничения сказались практически на всех секторах местной экономики. Не только отели, бары, рестораны, но и такси, гондолы, туристические гиды, кейтеринг, дизайнеры костюмов, флористы, парикмахеры, мастера по изготовлению масок - все пострадали от ограничений.

Напомним, что в прошлом году карнавал в Венеции также был отменен из-за COVID-19. Как сообщала "РГ", на это решение губернатора тогда повлиял тот факт, что первой жертвой, погибшей в Италии от вируса, стал именно житель области Венето - 78-летний Адриано Тревизиан.

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