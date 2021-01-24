Венецианский карнавал из-за COVID-19 проведут в онлайн-формате

"Магия Венецианского карнавала приходит к вам, где бы вы ни находились, благодаря календарю виртуальных событий, посвященных его истории и традициям", - говорится на сайте мероприятия. Изменился не только формат, но и длительность карнавала - виртуальный карнавал продлится в общей сложности восемь дней - 6 и 7 февраля, а затем снова с 11 по 16 февраля. Доступ к онлайн-вечеринке будет возможен после регистрации, и в прямом эфире будет доступ в разные комнаты развлечений в соответствии с возрастом - для детей, подростков и старшего поколения.
Издание отмечает, что для Венеции этот год принес катастрофические убытки, вызванные пандемией ограничения сказались практически на всех секторах местной экономики. Не только отели, бары, рестораны, но и такси, гондолы, туристические гиды, кейтеринг, дизайнеры костюмов, флористы, парикмахеры, мастера по изготовлению масок - все пострадали от ограничений.
Напомним, что в прошлом году карнавал в Венеции также был отменен из-за COVID-19. Как сообщала "РГ", на это решение губернатора тогда повлиял тот факт, что первой жертвой, погибшей в Италии от вируса, стал именно житель области Венето - 78-летний Адриано Тревизиан.