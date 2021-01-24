Во Франции намереваются ввести третий антиковидный карантин

Французские власти готовятся ввести третий по счету карантин. Об этом на прошлой неделе в Париже ходили усиленные слухи, а сегодня они нашли подтверждение в публикации воскресной еженедельной газеты Journal du Dimanche.

В ней со ссылкой на источник в правительстве страны говорится о том, что "решение по этому вопросу будет объявлено в самое ближайшее время".

Введение нового локдауна здесь связывают с активным распространением во Франции "британской" мутации коронавируса и штамма из ЮАР. Ожидается, что в ближайшую среду по этому вопросу выступит президент Эмманюэль Макрон, а уже к концу недели карантин вступит в силу.

Как сообщило воскресное издание, он продлится минимум три недели. Как и во время предыдущего локдауна, будут ограничены перемещения граждан вне дома. Правда, помимо продуктовых магазинов и аптек будут также открыты в течение определенного количества часов и иные торговые точки, не входящие в разряд первой необходимости, чего не было во время двух предыдущих карантинов - весной и осенью прошлого года.

Работа предприятий и учреждений не прекратится, но занятым на них гражданам надо будет запастись специальными письменными разрешениями. Учеба в школах всех степеней продолжится, а меры санитарной безопасности усилят.

Вот уже на протяжении ряда дней уровень заражения коронавирусом во Франции превышает 20 тысяч случаев, а в эту субботу он приблизился к отметке в 24 тысячи. С этим диагнозом сейчас находятся в больницах 25800 французов, а палатах интенсивной терапии - 2900.