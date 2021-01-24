Водителей напугали новыми штрафами за автохлам

Как сообщает агентство со ссылкой на юриста, с января в Кодексе об административных нарушениях появилась новая норма "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств", отныне оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

При этом разъясняется, что под разукомплектованными автомобилями подразумеваются машины, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, от пробки бензобака или стекла до двери или капота. Также в эту категорию могут попасть автомобили без внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшие машины.

Среди других нововведений - мойка автомобиля в запрещенных местах (штраф до 2 тысяч рублей). За проезд или остановку на газонах полагается штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей, а за остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам - от 2 до 5 тысяч рублей.

Однако, водителей стоит успокоить. Это не только не вступило в силу, но даже и не вносилось в действующий Кодекс. Все это новеллы нового проекта КоАП, который готовит Минюст. Когда этот документ будет доработан, пока никому неизвестно. Так что принятия его даже до конца этого года ожидать не стоит, потому что документ огромен, а ему еще предстоит быть принятым в трех чтениях в Госдуме.

Тоже касается и новеллы, ужесточающей наказание нетрезвому водителю до лишения прав на 3 года и штраф 50 рублей, если он перевозил несовершеннолетнего. Это также новелла проекта нового КоАП.