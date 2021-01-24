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24.01.2021 17:09
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала заявления Госдепа о протестах в России

Текст: Алексей Чуриков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министерство изучает появившиеся в сети комментарии американских дипломатов по протестам в России. Она отметила, что Москва обязательно на это ответит.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"Мы, безусловно, будем на это отвечать. Но разбираться-то будем и дальше, потому что это только вершина айсберга - то, что публиковали официальные структуры США, и те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран", - заявила она в эфире телеканала "Россия 1". Мария Захарова также напомнила о том, что руководству посольства США придется объясниться с МИД РФ не только относительно опубликованных на сайте посольства маршрутов акций, но и за заявления, исходившие непосредственно от Государственного департамента США.

Фото: istock/ nikonenkot
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"Вчера посольство США в Москве опубликовало "маршруты протестов" в городах России и вбросило информацию о "походе на Кремль". Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади. Можно представить, что бы началось, если бы посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например в Капитолии", - отмечала дипломат накануне.

В ходе своего выступления в эфире телеканала "Россия 1" Мария Захарова обратила внимание на то, что в странах Запада резко различаются оценки протестных акций в США и в России. По мнению дипломата, это является ни чем иным, как проявлением внутреннего кризиса в этих государствах.

"Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма... Краска сошла - и мы увидели, что там есть на самом деле. Про себя, про то, что проходило в Вашингтоне, про Капитолий - это называли нападением на демократию. А вчера в отношении российских незаконных протестных митингов писали воодушевительные призывы. Это не лицемерие, это кризис их идеологии. Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран", - подытожила Мария Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Митинги и шествия

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