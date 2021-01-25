АвтоВАЗ отзывает Lada Granta и Niva Legend из-за пустяковой причины

Один из дилеров Lada сообщил редакции сайта "Лада.онлайн", что АвтоВАЗ разослал информационное письмо, согласно которому на 15 тысячах Lada Granta и Niva Legend (4x4) необходима замена ручки гидрокорректора света фар.

Какой именно дефект имеет ручка, не уточняется. Тем не менее, на автомобилях с ручкой, не соответствующей стандартам качества Lada, она будет заменена.

Процедура крайне простая: ручку необходимо потянуть на себя и установить на её место новую. Все работы будут осуществлены бесплатно для владельцев во время планового посещения официального сервисного центра.

Одна из последних отзывных кампаний касалась ошибки в прошивке в блоке управления системой стабилизации движения ESC.