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25.01.2021 20:14
Рубрика: В мире

Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США

Текст: Юрий Когалов
Президент США Джо Байден отменил веденные при его предшественнике Дональде Трампе ограничения на службу трансгендеров в вооруженных силах. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Белый дом.

Согласно подписанному Байденом указу, "все американцы, имеющие право служить в вооруженных силах Соединенных Штатов, должны иметь такую возможность". "Гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы. Сила Америки заключается в ее разнообразии", - отметили в Белом доме.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Отныне в США запрещено увольнять или отказывать в приеме на службу на основании того, что люди считают себя представителями другого пола, чем тот, к которому они принадлежали с рождения. Также предписывается немедленно исправить ситуацию в случаях, когда кто-либо пострадал от введенного Трампом запрета.

Стоит отметить, что решить этот вопрос Байден пообещал в первый день же день своего президентства. На прошлой неделе новый министр обороны Ллойд Остин также высказался за отмену запрета.

Напомним, трансгендерам было разрешено открыто поступать на службу в армию США в 2016 году. Когда Трамп стал президентом США, он заморозил набор в ряды вооруженных сил трансгендеров, однако разрешил продолжить службу тем, кто на нее уже поступил.

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