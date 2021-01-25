Там будут сведения о виде объекта недвижимости, его назначении, кадастровом номере, ранее присвоенных номерах, адресе, площади, кадастровой стоимости, перечислил директор департамента минцифры Алексей Горобцов.

Новые правила позволят активнее проводить онлайн-собрания жильцов, а также пригодятся при создании цифровых паспортов домов, полагает эксперт ОНФ Павел Склянчук.

Ранее в интервью "РГ" руководитель Росреестра Олег Скуфинский сообщал о планах ведомства начать на портале госуслуг выдачу выписок из ЕГРН. Пока же сведения о недвижимости будут доступны только для ознакомления и просмотра. Если нужна заверенная выписка из ЕГРН, надо будет обратиться в Росреестр.