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25.01.2021 07:39
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал привычку, куда более опасную курения сигарет

Текст: Оксана Грибанова

Кальян вреднее сигарет, заявил Главный врач ГКБ имени Жадкевича (ГКБ №71) и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: iStock
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"Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, как если бы мы выкурили полторы пачки сигарет", - отметил доктор, добавив, что речь идет о 45-минутном сеансе курения кальяна.

Самое вредное в курении с точки зрения возникновения крайне опасного последствия - рака легких - вдыхание мелких частиц, которые появляются в процессе сгорания.

"Безопасной формы курения нет. Трубки, сигары - это все равно вредно. Те микрочастицы сгорания, которые остаются в полости рта, провоцируют онкологию полости рта", - отметил Александр Мясников.

Ранее специалисты Минздрава РФ предупредили, что курение кальянов способствует распространению COVID-19, а также туберкулеза и холеры.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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