"Доктор шлягер" Вячеслав Добрынин празднует 75-летние

Вячеслав Добрынин - автор таких знаменитых хитов, как "Синий туман", "Колдовское озеро", "Не сыпь мне соль на рану", "На теплоходе музыка играет", "Давайте, Люся, потанцуем", "Всё, что в жизни есть у меня", "Не волнуйтесь, тетя", "Прощай" - классик советской и российской эстрады.

Эти песни 70-90-х и ныне - среди самых востребованных в караоке-клубах. Да и дома мы их поем - под гитару, в минуты удали или грусти. Ведь лучшие хиты Добрынина - напевны, душевны, дружелюбны, мелодичны и им сразу же хочется подпевать.

При этом, Вячеслав Добрынин окончил не "профильный" музыкальный вуз, а МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет истории и теории искусств. Но среднее музыкальное образование все-таки получил - диплом музучилища имени Октябрьской революции.

С юности он был увлеченным битломаном и вначале исполнял на концертах репертуар The Beatles. А с 1970 года стал сочинять и свои песни.

Впрочем, тогда еще его звали Вячеславом Антоновым. Но один Антонов на сцене уже был - Юрий. И Вячеслав Григорьевич взял себе этот творческий псевдоним - Добрынин, очень, кстати, ему подходящий.

Он работал в "Веселых ребятах", "Самоцветах". Писал хиты для ВИА "Поющие сердца" и "Лейся, песня" (куда позднее пришел певец Валерий Кипелов, впоследствии ставший фронтменом "Арии" и сольного проекта "Кипелов"). В 1990 году Добрынин собрал ансамбль "Доктор шлягер", названный так по одному из своих хитов. А с 1993 года стал выступать сольно.

При этом, Добрынин по-прежнему сочинял много отличных песен и для других исполнителей, в том числе и молодых, никому не известных. Именно он разглядел талант в дебютантке Валентине Легкоступовой. И написал ей песню "Ягода-малина"… Прежде так было и с Машей Распутиной, которой он отдал супер-хит "Льется музыка", во многом и сделавший ее поп-звездой…

Вскоре, Вячеслав Григорьевич изобрел и новый музыкальный формат: теперь он ездил на гастроли в компании молодых, новых артистов, для которых сочинял песни. Выходил на сцену и сам - уже во втором отделении, исполняя собственные хиты. Но затем от этой идеи отказался. Очевидно, как не очень рентабельной: зрители приходили на концерты все-таки в основном для того, чтобы послушать именно его исполнение давно полюбившихся хитов.

Сейчас народный артист России перебрался уже в Подмосковье, в Рузский район. В 2020 году артист выпустил уже и новый альбом "Любовь счастливая", в записи которого принимала участие певица Натали.

Кстати

Певец Александр Добрынин, исполняющий песню "Розовые розы" (… "Розовые розы Светке Соколовой, однокласснице моей…"), вопреки распространенной легенде - не сын Вячеслава Добрынина. У него одна дочь, по образованию актриса, живущая ныне с мужем-американцем и двумя детьми в США.