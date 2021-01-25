DongFeng предложит копию Hummer H1 всем желающим

Концерн DongFeng Motor планирует начать продавать на гражданском рынке внедорожники семейства Mengshi (он же - Warrior) - это китайская копия легендарного американского вездехода Humvee / Hummer H1.

DongFeng выпускает внедорожники Mengshi с 2002 года, причем изначально это были настоящие Humvee - китайцы покупали у американцев машинокомплекты, собирали их и устанавливали свои значки. Впоследствии DongFeng провел реверсивный инжиниринг Hummer - и создал собственную модель, которая по основным конструктивным решениям, компоновке и пропорциям полностью повторяет "американца", но все наружные кузовные панели у нее - оригинальные, формируют собственный экстерьер. В таком виде Mengshi выпускают с 2007 года. Для модели предлагаются два мотора, оба - турбодизели. Это 6,5-литровый GM V8 или 4,0-литровый 4-цилиндровый Cummins EQB150-20. Коробка передач - 4-диапазонный "автомат" или 5-ступенчатая "механика".

До сих пор Mengshi поставлялся только в армию Китая или продавался на экспорт военным других стран (например, в соседней Беларуси на вооружении стоит 22 таких внедорожника в легкобронированном исполнении).

Для гражданских покупателей DongFeng Mengshi начнут предлагать с марта 2021 года, причем сначала на рынок выйдет модификация M50 - это "голое шасси" с однорядной кабиной. Такая машина предназначена под установку грузовой или специальной надстройки. Невоенным заказчикам модель будет предлагаться только с турбодизелем Cummins, он развивает 200 л.с. мощности и 600 Нм крутящего момента.

Как и у оригинального Hummer, несущей основой Mengshi является стальная клепанная рама с лонжеронами коробчатого сечения. Кузов имеет стальной каркас и внешние элементы из алюминия и композитов. Все подвески у автомобиля - независимые, привод - постоянный полный.

По какой цене планируют продавать гражданский DongFeng, пока неизвестно.