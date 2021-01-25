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Рубрика: В мире

Эво Моралес выписан из больницы после лечения от коронавируса

Фото: AFP/Emiliano Lasalvia Фото: AFP/Emiliano Lasalvia
Фото: AFP/Emiliano Lasalvia

Бывший президент Боливии и лидер социалистического движения страны Эво Моралес выписан из больницы после лечения от COVID-19. Об этом политик сообщил в своем блоге в Twitter.

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По словам Моралеса, он очень благодарен медикам и персоналу клиники Лос-Оливос за оказанную помощь, которая сделала возможным его выздоровление. "Мое уважение и восхищение им за усилия и самоотверженность", - цитирует экс-президента РИА Новости.

О том, что Моралес заболел COVID-19 стало известно 13 января из СМИ. Позже сам политик сообщил в Twitter, что "чувствует себя очень хорошо" и "благодарен большому количеству людей, которые постоянно заботятся о его здоровье и благополучии".

Напомним, в октябре 2019 года в Боливии прошли президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. Но Меса отказался признавать победу оппонента. На фоне беспорядков, начавшихся в стране, Моралес объявил о своей отставке и был вынужден уехать в Мексику. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах, прошедших 18 октября 2020 года, победил соратник Моралеса социалист Луис Арсе. Хотя Моралес больше не является президентом Боливии, он остается одним из самых влиятельных политиков в стране.

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