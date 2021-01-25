"Фиорентина" предоставила Кокорину личного ассистента

У российского нападающего Александра Кокорина в итальянской "Фиорентине" будет личный ассистент.

В понедельник Кокорин, ранее договорившийся с "Фиорентиной" об условиях личного контракта, проходит медосмотр. После него будет подписано соглашение с игроком, а московский "Спартак" получит за игрока положенную компенсацию.

Как стало известно "Матч ТВ", руководство итальянского клуба приняло решение предоставить российскому нападающему личного ассистента. Им станет один из сотрудников клиники "Вилла Стюарта", ранее работавший с клиентами из России и стран СНГ.

Сообщается, что на протяжении первого сезона россиянина ассистент выступит в роли переводчика, а также поможет адаптироваться в новых условиях.

Кокорин должен подписать с "Фиорентиной" контракт до лета 2024 года. "Спартак" получит за форварда около 4,5 млн евро.