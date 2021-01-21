"Спартак" объявил о переходе Кокорина в "Фиорентину"

В ближайшее время 29-летний игрок, ранее уже анонсировавший свой трансфер, отправится в Рим на медицинское обследование, в случае успешного прохождения которого подпишет с "фиалками" соглашение на 3,5 года.

Сам Кокорин уже прокомментировал трансфер, заметив, что у него осталось недопонимание с руководством московского клуба. О чем именно идет речь, форвард не стал уточнять. По словам игрока, у него останутся хорошие воспоминания о времени, проведенном в стане "красно-белых". "Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо, я находился внутри команды", - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".

Сумма сделки должна составить около пяти миллионов евро. По разным данным, зарплата Кокорина в "Фиорентине" составит 1,7 миллиона евро в год, что почти в два раза меньше того, что он получал в "Спартаке".

Кокорин перешел в "Спартак" в статусе свободного агента летом прошлого года, заключив контракт до 2023 года. В составе москвичей он провел 10 игр и забил 2 мяча, оба из которых - с пенальти. В активе Кокорина 48 матчей и 12 голов за сборную России. Его рыночная стоимость в данный момент составляет 4,5 миллиона евро.