Генпрокурор поручил проверить питание детей в школах и детсадах

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести проверку, в связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания. Об этом сообщили корреспонденту РГ в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку исполнения законов о контрактной системе при организации питания детей, в том числе качеству оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями. В частности, будут проверены условия транспортировки и хранения продуктов, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также прокуроры возьмут на контроль поступающую в школы и готовую еду, условия ее хранения и соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Кроме того, как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, запланирована проверка и того, как ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием.