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25.01.2021 13:24
Рубрика: Власть

Генпрокурор поручил проверить питание детей в школах и детсадах

Текст: Иван Егоров

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести проверку, в связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания. Об этом сообщили корреспонденту РГ в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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В ходе проверки прокуроры дадут оценку исполнения законов о контрактной системе при организации питания детей, в том числе качеству оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями. В частности, будут проверены условия транспортировки и хранения продуктов, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также прокуроры возьмут на контроль поступающую в школы и готовую еду, условия ее хранения и соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Кроме того, как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, запланирована проверка и того, как ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Власть Безопасность Правительство Генпрокуратура

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