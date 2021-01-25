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25.01.2021 14:36
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал о вакцинации от COVID-19 онкобольных

Текст: Ирина Невинная
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург разъяснил пункт инструкции по применению вакцины "Спутник V" у онкологических больных. Запрета на вакцинацию у таких пациентов нет, подчеркнул Гинцбург.

Изменения в инструкцию вакцины "Гам-КОВИД-Вак", согласно которым применять вакцину у онкологических больных следует "с осторожностью", были внесены в декабре 2020 года. "Запрета вакцинировать онкобольных в инструкции к препарату "Спутник V" нет, вакцину следует применять с осторожностью", - подчеркнул Александр Гинцбург.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Это означает, что решение о вакцинации у таких больных должно приниматься врачом индивидуально, исходя из оценки соотношения риска и пользы для пациента. "Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", - пояснил Гинцбург РИА Новости. Он отметил, что различные курсы химиотерапии могут привести к снижению эффективности вакцины у онкобольных пациентов.

Кроме того, действующая версия инструкции "Гам-КОВИД-Вак" разъясняет: пациенты, получавшие иммуносупрессивную терапию и имеющие иммунодефицит, могут не развить достаточный иммунный ответ на введение вакцины. Это относится не только к онкопациентам, но также больным ревматоидным артритом и некоторыми другими аутоиммунными заболеваниями. У пациентов, проходящих иммуносупрессивную терапию, вакцинация может не вызвать достаточного иммунного ответа. Возобновление иммуносупрессивной терапии рекомендовано спустя месяц после введения вакцины.

Клинические исследования вакцины на онкобольных не проводились, однако в НИЦ имени Гамалеи планируют провести их совместно с ведущими онкологическими медцентрами. В ближайшее время специалисты приступят к отбору добровольцев в группу, которую будут вакцинировать. Об этом в середине января рассказал "РГ" главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн.

"Любые исследования с участием онкологических больных требуют особого внимания, аккуратности и определенного научного подхода. И любая вакцинация онкологических пациентов должна основываться на научных данных, подтверждающих ее эффективность. Сейчас вместе с Центром имени Гамалеи нами запланировано научное клиническое исследование оценки эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" у онкологических больных", - сказал он.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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