Госдума 26 января обсудит гаражную амнистию

Госдума на пленарном заседании 26 января рассмотрит в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

По его оценке, это важнейший законопроект, который многие ждут. "Здесь речь идет о постройках, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса", - уточнил Жуков по итогам заседания Совета Думы. Он добавил, что амнистия будет действовать до 1 января 2026 года.

Напомним, документ был внесен в Госдуму в декабре 2020 года. Он вводит упрощенный порядок регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года. Именно тогда вступил в силу нынешний Градостроительный кодекс, и гаражи стали ставить на учет. Механизм будет работать по аналогии с дачной амнистией. Ожидается, что гаражная амнистия затронет порядка 3,5 миллиона человек.

Один из авторов - глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников - ожидает, что законопроект о гаражной амнистии позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права.

Ранее инициатива была поддержана правительством РФ.