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25.01.2021 18:24
Рубрика: Digital

Говорит и показывает смартфон

Новые технологии позволяют идентифицировать граждан даже в масках
Текст: Андрей Масалович (ведущий эксперт по конкурентной разведке Академии информационных систем, президент Консорциума "Инфорус", кандидат физико-математических наук)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Беспорядки в Гонконге в 2019-2020 годах показали, что современные технологии видеофиксации в три счета позволяют определить зачинщиков, даже несмотря на балаклавы и маски.
Фотографии, выложенные в соцсети, упрощают идентификацию граждан. Фото: Сергей Михеев/РГ Фотографии, выложенные в соцсети, упрощают идентификацию граждан. Фото: Сергей Михеев/РГ
Фотографии, выложенные в соцсети, упрощают идентификацию граждан. Фото: Сергей Михеев/РГ

В последние годы резко улучшилось качество управления системами видеонаблюдения. У них появился искусственный интеллект, который может распознавать частично скрытые лица - снимки людей в плохом освещении, в шапке, в маске. Кроме этого такие системы могут сопоставлять снимки и прослеживать путь человека - вот на этом снимке кто-то мелькнул, а вот на этом тот же человек, но четче. Технологии позволяли делать это еще пару лет назад, но и процессы не были налажены, и люди не были обучены. И то и другое сейчас догоняет.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Камерам фотовидеофиксации пропишут единые требования

В последние 2-3 года тех­нологии видеонаблюдения активно развивались, а с приходом пандемии приток новых решений активизировался еще больше.

Во-первых, количественно выросла оснащенность камерами на улице, причем камерами с хорошим разрешением. Долгое время по их числу лидировали США, теперь первенство перехватил Китай. В США насчитывалось 40 млн камер, в Китае будет еще больше. Другие страны потихоньку догоняют.

Во-вторых, научились использовать другие технологии наблюдения. Средства сбора и фиксации данных стали многофакторными. К примеру, в Москве уже тестировали устройство, которое фиксирует проходящий смартфон со включенным bluetooth. Теперь даже не нужна ваша геолокация - если у вас включен bluetooth и в смартфоне не стоит галочка "случайная подмена MAC-адреса" (MAC-адрес - уникальный идентификатор любой единицы оборудования. - "Российская газета"), то устройство однозначно будет идентифицировано. Будет видно, где вы находитесь, откуда и куда прошли. Важный вопрос - как самому следить за своей приватностью. С нас собирают "досье" все кому не лень. О безопасности данных при этом мало кто заботится. Это уже сейчас составляет проблему, а далее будет только усугубляться.

Фотографии, выложенные в соцсети, ускоряют работу по идентификации людей и выявлению связей между ними

По любому человеку можно определить, куда и когда он летал, когда и к какому врачу обращался. Скоро можно будет и до анализов дойти, что совсем плохо, так как медицинские данные должны быть особенно хорошо защищены.

Фото: iStock
Эксперты объяснили пользу отключения геолокации на смартфоне

И самое обидное, что вас видят далеко не только камеры на столбах, но и собственные гаджеты, в том числе интернет вещей - умные телевизоры, утюги и так далее.

Бороться с этим можно единственным способом - "жить по заповедям" или хотя бы по законам, то есть не делать ничего такого, за что потом было бы стыдно и что потом приходилось бы неумело скрывать.

Нужно очень аккуратно обращаться со средствами фиксации. Не фотографировать друг друга, например, когда вы танцуете пьяными на столах. Кстати, фотографии, выложенные в соцсети, ускоряют работу по идентификации людей и выявлению связей между ними.

Мало кто знает, но уже с 2015 года есть технология однозначной идентификации объекта по движению смартфона. Как человек берет смартфон со стола, как кладет в карман, как идет - все эти паттерны индивидуальны, и по ним можно отслеживать человека.

Отключать телефон и оставлять его дома не самый лучший вариант, потому что это довольно редко сейчас происходит и привлекает внимание.

Digital Технологии

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