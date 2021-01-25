В Подмосковье стартует социальная кампания "Стоп-гаджет". Сотрудники Госавтоинспекции будут разъяснять опасность использования смартфонов и прочих гаджетов за рулем, а также при переходе дороги. Об этом сообщил начальник подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.

Он также подвел итоги прошлого года. Количество аварий на дорогах области сократилось на 17 процентов и составило 4848 ДТП. Это на 1000 меньше, чем в прошлом году. Количество погибших в них снизилось на 12 процентов. Всего погибли 744 человека, что на 100 человек меньше, чем в 2019 году. Количество раненых сократилось на 17 процентов, или 1200 человек, и составило 5725 пострадавших. План по спасению жизней, поставленный национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", перевыполнен. Согласно прогнозам, предполагалось, что количество жертв ДТП в Подмосковье будет на уровне 894. А социальный риск составит 11,9 погибших на 100 тысяч населения. Но по итогам года этот показатель составил 9,7 погибших.

Достигнуто такое снижение во многом благодаря организации экстренной помощи пострадавшим. На территории области создано 11 травматологических центров первого уровня и один детский травматологический центр в Люберцах.

Каждую неделю межведомственная рабочая группа комиссии по безопасности дорожного движения разбирает аварии, чтобы установить и устранить их причины.

В этом году обозначены десять аварийных зон, в которых по итогам прошлого года происходили смертельные аварии, многие с переворотом. Это, по сути, будут зоны особого внимания и концентрации экипажей ДПС. Это Одинцовский городской округ, Можайский, Истра, Волоколамский вместе с Шаховской, Дмитровский, включая Мытищи. Под шестым номером идут Егорьевск, Шатура и Орехово-Зуево. Далее - Воскресенск и Коломенский городской округ. Следом - Домодедово со Ступино, Подольск с Чеховым и Наро-Фоминский городской округ.

Сейчас идет тестирование комплексов, которые будут выявлять невключенный ближний свет при движении и непристегнутый ремень безопасности

В прошлом году увеличилось количество автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений до 1514 штук. Из них 1267 стационарных, 200 передвижных и 47 мобильных комплексов. Наряду с ними используется 307 муляжей. Аварийность в местах установки комплексов снизилась на 23 процента, количество погибших - на 14 процентов и раненых - на 24 процента.

Сейчас идет тестирование комплексов для выявления нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам на пешеходном переходе, неиспользованием при движении ближнего света фар, а также непристегнутыми ремнями безопасности.