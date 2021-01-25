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25.01.2021 20:40
Рубрика: ПДД

Поворот с переворотом

Новые камеры на дорогах будут "штрафовать" водителей за непропуск пешеходов
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 14 (8365)
В Подмосковье стартует социальная кампания "Стоп-гаджет". Сотрудники Госавтоинспекции будут разъяснять опасность использования смартфонов и прочих гаджетов за рулем, а также при переходе дороги. Об этом сообщил начальник подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.
Сотрудники подмосковной ГИБДД объяснят, почему нельзя использовать телефон за рулем. Фото: Сергей Михеев/РГ Сотрудники подмосковной ГИБДД объяснят, почему нельзя использовать телефон за рулем. Фото: Сергей Михеев/РГ
Сотрудники подмосковной ГИБДД объяснят, почему нельзя использовать телефон за рулем. Фото: Сергей Михеев/РГ

Он также подвел итоги прошлого года. Количество аварий на дорогах области сократилось на 17 процентов и составило 4848 ДТП. Это на 1000 меньше, чем в прошлом году. Количество погибших в них снизилось на 12 процентов. Всего погибли 744 человека, что на 100 человек меньше, чем в 2019 году. Количество раненых сократилось на 17 процентов, или 1200 человек, и составило 5725 пострадавших. План по спасению жизней, поставленный национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", перевыполнен. Согласно прогнозам, предполагалось, что количество жертв ДТП в Подмосковье будет на уровне 894. А социальный риск составит 11,9 погибших на 100 тысяч населения. Но по итогам года этот показатель составил 9,7 погибших.

Фото: Александра Мудрац/ТАСС
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Достигнуто такое снижение во многом благодаря организации экстренной помощи пострадавшим. На территории области создано 11 травматологических центров первого уровня и один детский травматологический центр в Люберцах.

Каждую неделю межведомственная рабочая группа комиссии по безопасности дорожного движения разбирает аварии, чтобы установить и устранить их причины.

В этом году обозначены десять аварийных зон, в которых по итогам прошлого года происходили смертельные аварии, многие с переворотом. Это, по сути, будут зоны особого внимания и концентрации экипажей ДПС. Это Одинцовский городской округ, Можайский, Истра, Волоколамский вместе с Шаховской, Дмитровский, включая Мытищи. Под шестым номером идут Егорьевск, Шатура и Орехово-Зуево. Далее - Воскресенск и Коломенский городской округ. Следом - Домодедово со Ступино, Подольск с Чеховым и Наро-Фоминский городской округ.

Сейчас идет тестирование комплексов, которые будут выявлять невключенный ближний свет при движении и непристегнутый ремень безопасности

В прошлом году увеличилось количество автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений до 1514 штук. Из них 1267 стационарных, 200 передвижных и 47 мобильных комплексов. Наряду с ними используется 307 муляжей. Аварийность в местах установки комплексов снизилась на 23 процента, количество погибших - на 14 процентов и раненых - на 24 процента.

Сейчас идет тестирование комплексов для выявления нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам на пешеходном переходе, неиспользованием при движении ближнего света фар, а также непристегнутыми ремнями безопасности.

#нарушения ПДД