Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о COVID-19

Британский актер североирландского происхождения Кеннет Брана, воплотивший за свою карьеру не одну шекспировскую роль, сыграет в пятисерийном сериале под пышным названием "Державный этот остров" (This Sceptered Isle), воплотив образ премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. Об этом сообщает портал Deadline.

Проект будет создан при участии компании Sky. Режиссером станет Майкл Уинтерботтом ("Круглосуточные тусовщики", "Жадность"), он также примет участие в написании сценария совместно с Кироном Квирком, а также выступит в качестве исполнительного продюсера наряду с Ричардом Брауном.

По словам Уинтерботтома, в сериале речь пойдет о первой волне пандемии COVID-19 и действиях британского правительства в условиях крайне неожиданной нештатной ситуации. Цель проекта, помимо создания художественного произведения по мотивам недавних политических реалий, состоит в том, чтобы показать картину необычайного единения между правительственными силами и работниками разных сфер во всех уголках страны, будь то ученые, врачи или сиделки, против врага, невидимого невооруженным глазом.

Съемки предположительно начнутся в начале этого года, а показ сериала намечен на осень 2022-го.

Шекспировские аллюзии тем не менее отнюдь не являются произвольными, ведь выражение "державный этот остров" является прямой цитатой и фигурирует в проникновенном монологе Джона Гонта об Англии, одном из самых запоминающихся мест в пьесе "Ричард II".