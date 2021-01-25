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25.01.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Конкурент Lada Vesta от Toyota засветился в Роспатенте

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В конце 2020 года в Малайзии стартовали продажи седана Toyota Vios, созданного на агрегатной базе Yaris. В базе ФИПС появились патентные изображения модели, которая, если выйдет на российский рынок, станет конкурентом Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Длина Toyota Vios составляет 4420 мм, ширина - 1730 мм, высота - 1485 мм. Для сравнения, Lada Vesta имеет следующие габариты: 4410 х 1764 х 1497 мм. По колёсной базе выигрывает отечественный седан: 2635 против 2550 мм.

В Малайзии Toyota Vios оснащается 1.5-литровым бензиновым мотором мощностью 107 л.с. и вариатором. Других силовых агрегатом модель не имеет.

Цена на седан стартует от 74 623 малазийских ринггитов (1.37 млн рублей). В базовую версию оснащения входят: светодиодные фары, легкосплавные колёсные диски диаметром 15 дюймов, семь подушек безопасности, ABS, ESC, система экстренного торможения, задние датчики парковки, система доступа в салон и запуска двигателя без ключа, головное мультимедийное устройство с четырьмя динамиками.

Пока Toyota не озвучивала планов продавать Toyota Vios в России. Самой доступной моделью марки в нашей стране на данный момент является седан Corolla по цене от 1 411 000 рублей.

Фото: Роспатент
#Toyota