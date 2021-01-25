Указ главы Республики Крым от 21 января 2021 года № 16-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
в постановляющей части Указа:
в пункте 12:
подпункт 12.2 изложить в следующей редакции:
"12.2. проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме, за исключением мероприятий по отбору кадров в Республике Крым (образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования "Подготовка управленческих команд Республики Крым").".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым С.Аксенов
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