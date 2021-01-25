Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП

Суд разъяснил, кто может привлекаться в качестве понятого, а кто - нет. Из этих разъяснений следует, что в случае аварии, если требуется провести медосвидетельствование одного из водителей, то ни водитель другой машины, ни пассажиры автомобилей, участвовавших в ДТП, в качестве понятых выступать не могут.

Процедура оформления любого нарушения четко регламентирована законами. Несоблюдение установленного порядка нарушает права того, кого оформляют. Протоколы и прочие акты в таком случае признаются недопустимыми доказательствами, дела разваливаются, а нарушитель избегает ответственности.

Такой случай описан в обзоре судебной практики Пятого кассационного суда. При оформлении подозреваемого в нетрезвом состоянии водителя, сотрудники ГИБДД нарушили все, что только можно. И суд справедливо решил, что доказательств против водителя попросту нет. А мог бы сотрудников и в фальсификации дела обвинить. Впрочем, такая задача перед судом не ставилась.

Итак, произошла авария. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД заподозрили, что один из участников нетрезв. Они отстранили его от управления и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако водитель от этого отказался.

Суд над ним был долгим. Мировой судья несколько раз возвращал материалы дела в ГИБДД для устранения недостатков. В протоколе о правонарушении при описании события не был указан один из обязательных элементов состава административного правонарушения - отсутствие признаков уголовно-наказуемого деяния, а также не указаны понятые, которые фигурируют в других материалах. В протоколе об отстранении водителя от управления не были указаны признаки опьянения, послужившие основанием для такого решения. В протоколе о направлении на медосвидетельствование не указаны основания для этого. ГИБДД с первого раза справиться с задачей не смогла. Но, когда это у нее получилось, выяснилось, что изменения в протоколы вносились в отсутствие привлекаемого к ответственности, что недопустимо.

Это допустимо только в том случае, если водитель был должным образом извещен о месте и времени внесения изменений. Материалы снова отправили обратно. На сей раз ГИБДД полностью справилась с задачей, и водителя наказали.

Однако он обжаловал решение. Апелляция ему не помогла, а вот Пятый кассационный суд с большим воодушевлением разобрал это дело на составляющие. Первое, на что он указал, в качестве понятых при отстранении от управления и направлении на медосвидетельствование были привлечены водитель и пассажир второй машины, участвовавшей в аварии. Но дело в том, что по закону в качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Участники же ДТП такими быть не могут, поскольку никто иной так не заинтересован в исходе дела, как они.

Отстранение от управления, освидетельствование на алкогольное опьянение, а также направление на медосвидетельствование должны проводиться в присутствии двух понятых либо под видеозапись. Понятых, то есть не заинтересованных в исходе дела, здесь не оказалось, видеозаписи тоже. Уже на основании этого суд признал протоколы об отстранении от управления и направление на медосвидетельствование недопустимыми доказательствами. По сути, дело уже развалено. Однако суд на этом не остановился.

Он так и не нашел доказательств того, что водитель был извещен о внесении изменений в протоколы. А в связи с чехардой, которая возникла при внесении изменений в протоколы, установить, что вносилось в них в его присутствии, а что без его участия, не представляется возможным. Никто не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в протоколы. Эти нормы - гарантия защиты прав и законных интересов привлекаемого к ответственности лица, гарантия его права на участие в деле и защиту. Все эти права в данном деле были попраны.

Понятым может быть привлечен любой не заинтересованный в исходе дела совершеннолетний гражданин. Участники ДТП - заинтересованы

В общем, на основании всего этого Пятый кассационный суд отменил решения нижестоящих судов, а производство по делу прекратил из-за недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены решения.

Суд недаром включил это дело в обзор своей практики. Это конкретный пример того, как должны рассматриваться подобные дела в нижестоящих судах и на что судьи должны обращать внимание, чтобы принять справедливое решение.

Напомним, что не единожды Верховный суд отменял решения нижестоящих судов и прекращал дела из-за процессуальных огрехов при оформлении нарушений гораздо менее грубых. Для такой отмены достаточно было произвести лишний замер выдыхаемого воздуха. Поводом может стать отсутствие подписи в графе, что права нарушителю разъяснены. Но дело с таким количеством грубейших нарушений должно было развалиться еще в мировом суде.