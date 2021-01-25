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25.01.2021 20:05
Рубрика: Общество

Поберегись!

Обновлены рекомендации по лечению будущих мам
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Исследования, проведенные за 2020 год, показали: из-за особенностей иммунитета и восприимчивости к респираторным патогенам беременные входят в группу высокого риска тяжелого течения и смертности при COVID-19. Это учел Минздрав России в новых рекомендациях по лечению таких пациенток.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V"

Сложность в том, что во многих случаях беременным запрещено принимать лекарственные препараты - многие из них токсичны и могут негативно повлиять на здоровье женщины и ребенка. В рекомендациях даны детальные указания по назначению антивирусных, антибактериальных и других препаратов с учетом срока беременности и состояния пациентки. Авторы говорят: сейчас особенно важно, чтобы наблюдение за будущее мамой не прерывалось, чтобы ей проводили вовремя все необходимые обследования. Тем, кто собирается заводить ребенка, нужно привиться, - считает главный акушер-гинеколог минздрава, академик РАН Лейла Адамян. "Надо с помощью вакцинации готовиться к беременности, чтобы предотвратить осложнения, которые могут привести, пусть и крайне редко, к смертельному исходу",- пояснила Адамян.

Прививку онкобольным можно делать, но с осторожностью и индивидуально - такие указания внесены в инструкцию по вакцине "Спутник V".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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