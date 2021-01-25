NI перечислил способы обнаружения "невидимок" на примере F-35 и F-22

Термин "стелс" обобщает набор конструктивных особенностей, снижающих показатели, делающие истребитель заметным. Так, например, в подобных F-35 самолетах основное внимание уделено невидимости для радаров, работающих в Х-диапазоне.

То есть теоретически радары с низкой пропускной способностью могут достаточно легко обнаружить пусть и не точное, но приблизительное местоположение "невидимки".

- Есть предположения, что загоризонтные радары, такие как российский "Подсолнух" могут выявлять "стелс"-истребители на больших расстояниях, но точные характеристики этих систем остаются в секрете, - отметил автор.

Еще одну возможность распознать истребитель дает технология инфракрасного поиска (IRST), предназначенная для отслеживания тепловых сигнатур самолета. За последнее десятилетие такре оборудование стало более совершенным. Современные инфракрасные системы поиска и сопровождения могут, например, обнаруживать F-22 на довольно большом расстоянии.

- Минусом этих систем являются небольшой радиус действия, нужно знать область поиска. Тем не менее "невидимки" не защищены от контрмер IRST, - пишет Эпископос.

Уязвимыми "стелс"-истребители становятся и в определенных режимах полета. Так, у F-22 и F-35 заметность резко возрастает при использовании оружия. Этот, хоть и не продолжительный, момент дает противнику возможность прицеливания. Вдобавок, в "режиме зверя" (полная боевая загрузка во внутреннем отсеке и на внешних пилонах, - прим. "РГ") F-35 становится еще более заметным.

В воздушном противостоянии "невидимки" F-35 и В-2 могут быть ликвидированы передовыми истребителями, такими как Су-57, который предназначен для обеспечения превосходства в воздухе. Подобное прямое столкновение маловероятно, но, по мнению обозревателя, его нельзя не учитывать.

Важным недостатком "стелс"-самолетов Эпископос называет высокую стоимость их разработки и организации производства. Например, B-2 Spirit обошелся в два миллиарда долларов, став самым дорогим самолетом в истории.

- Так что у военно-воздушных сил попросту не хватает таких самолетов, что может стать существенным оперативным недостатков в случае масштабного конфликта, - заключил обозреватель.