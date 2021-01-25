Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.01.2021,  
13:01
Текст:  Тимур Алимов

NI перечислил способы обнаружения "невидимок" на примере F-35 и F-22

Истребители-"невидимки" - одно из самых значимых достижений авиации, именно на них опираются ВВС США. Но, несмотря на высокие боевые возможности, эти машины не являются ни невидимыми, ни непобедимыми. Обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос назвал пять способов "засечь и уничтожить" стелс-самолеты.

Термин "стелс" обобщает набор конструктивных особенностей, снижающих показатели, делающие истребитель заметным. Так, например, в подобных F-35 самолетах основное внимание уделено невидимости для радаров, работающих в Х-диапазоне.

То есть теоретически радары с низкой пропускной способностью могут достаточно легко обнаружить пусть и не точное, но приблизительное местоположение "невидимки".

- Есть предположения, что загоризонтные радары, такие как российский "Подсолнух" могут выявлять "стелс"-истребители на больших расстояниях, но точные характеристики этих систем остаются в секрете, - отметил автор.

Еще одну возможность распознать истребитель дает технология инфракрасного поиска (IRST), предназначенная для отслеживания тепловых сигнатур самолета. За последнее десятилетие такре оборудование стало более совершенным. Современные инфракрасные системы поиска и сопровождения могут, например, обнаруживать F-22 на довольно большом расстоянии.

- Минусом этих систем являются небольшой радиус действия, нужно знать область поиска. Тем не менее "невидимки" не защищены от контрмер IRST, - пишет Эпископос.

Уязвимыми "стелс"-истребители становятся и в определенных режимах полета. Так, у F-22 и F-35 заметность резко возрастает при использовании оружия. Этот, хоть и не продолжительный, момент дает противнику возможность прицеливания. Вдобавок, в "режиме зверя" (полная боевая загрузка во внутреннем отсеке и на внешних пилонах, - прим. "РГ") F-35 становится еще более заметным.

Фото: Mohsen Ataei/Wikimedia.org
Американский имитатор Су-57 разбился

В воздушном противостоянии "невидимки" F-35 и В-2 могут быть ликвидированы передовыми истребителями, такими как Су-57, который предназначен для обеспечения превосходства в воздухе. Подобное прямое столкновение маловероятно, но, по мнению обозревателя, его нельзя не учитывать.

Важным недостатком "стелс"-самолетов Эпископос называет высокую стоимость их разработки и организации производства. Например, B-2 Spirit обошелся в два миллиарда долларов, став самым дорогим самолетом в истории.

- Так что у военно-воздушных сил попросту не хватает таких самолетов, что может стать существенным оперативным недостатков в случае масштабного конфликта, - заключил обозреватель.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Пресс-служба ЦВО
На Урале впервые прошли учения по противодействию беспилотникам 11:30
ВМС США раскрыли подробности фрегата нового поколения 13.01.2021
Business Insider назвал угрозу авианосцам США со стороны России 12.01.2021
самолеты
Фото: Vitalykuzmin.net
Для российских РСЗО создадут снаряды нового поколения 24.01.2021
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад 23.01.2021
Российские инженеры защитили истребители от сваливания в штопор 21.01.2021
истребители
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Для САУ "Коалиция" испытают новый управляемый снаряд 24.01.2021
Истребители Балтийского флота провели воздушные бои над морем 21.01.2021
Слишком разные: NI оценил шансы F-35 в бою с истребителем Су-57 21.01.2021