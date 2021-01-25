Патрушев и Салливан обсудили стратегическую стабильность

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся по инициативе Вашингтона.

По его словам, Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности.

Это был первый официальный контакт между российским Совбезом и аппаратом президента США по национальной безопасности после вступления в должность 20 января президента Джо Байдена. При этом 44-летний Салливан стал самым молодым в истории Соединенных Штатов советником главы Белого дома по нацбезопасности.

Его предшественником в администрации Трампа был 54-летний Роберт О'Брайен. Он, в свою очередь, сменил на этой должности Джона Болтона, которому в прошлом ноябре исполнилось 72 года. Несмотря на все сложности и фактически заморозку официальных двусторонних российско-американских отношений в последние годы, контакты между аппаратами секретаря Совбеза РФ и помощника президента США по нацбезопасности не прерывались.