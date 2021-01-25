Средняя стоимость полиса каско, купленного онлайн в 2020 году, составила 32 493 рубля, посчитали аналитики Mafin. За самый дорогой полис владелец Toyota Land Cruiser 200 заплатил 228 387 рублей, самый дешевый обошелся в 3949 рублей (на VW Polo).

По данным Росстата, по итогам 2020 года годовая стоимость полиса каско снизилась на 0,3%. В III квартале 2020 года, по данным ЦБ РФ, средняя стоимость полиса составила 27,1 тысячи рублей - на 9,5 тысячи меньше, чем в том же периоде 2019 года. Регулятор объясняет такую динамику гибкой системой скидок, предоставляемых страховщиками низкоубыточным клиентам, а также интересом автолюбителей к договорам с франшизой и усеченным набором рисков. Стоимость таких полисов ниже, чем полного каско.

По сравнению со II кварталом 2020 года средняя страховая премия по автокаско увеличилась. Как полагают в ЦБ РФ, это может говорить об увеличении доли договоров по кредитным автомобилям, усеченные программы по которым, как правило, не оформляются. На цену также повлияли рост стоимости автотранспорта в связи с ослаблением рубля и прекращение акций страховщиков, действовавших в период самоизоляции (например, возможности оплаты части полиса предоставляемыми бонусами лояльности).

"В 2020 году на фоне падения спроса на автокаско наблюдалась тенденция снижения средней стоимости полиса, - рассказала директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Ольга Любарская. - Если по итогам 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го число заключенных полисов выросло почти на 23%, то премии - лишь чуть более чем на 1%. Средняя стоимость полиса за этот период снизилась на 17,5%. Предлагая клиентам скидки, полисы с франшизами или усеченным набором рисков, компании старались удержать клиентов и убедить их не отказываться от страхования совсем".

В 2020 году на фоне падения спроса на каско падала и средняя стоимость полиса

В "Эксперт РА" по итогам 2020 года оценивают объем собранных премий по каско на уровне 169 млрд рублей, что немногим ниже показателя 2019 года. Сегмент сильно зависит от платежеспособности населения и ставок по кредитам, поэтому именно эти факторы будут во многом определять динамику сегмента в 2021 году.

"По предварительным оценкам, в 2020 году количество заключенных договоров каско увеличится больше чем на 15%, - говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Элла Платонова. - Каждый год компании предлагают своим потребителям новые опции при заключении договора страхования, учитывая различные характеристики водителей и транспортных средств. Это позволяет каждому страхователю подобрать под себя комфортные условия страхования и стоимость полиса".

Как рассказал директор по розничному андеррайтингу и партнерским продажам страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев, спрос на автокаско остался на уровне 2019 года, средняя премия тоже практически не изменилась и составила 53 тысячи рублей. Основной тренд в условиях пандемии - повышенный спрос на электронные полисы, для оформления которых не требуется визит в офис компании или личная встреча с агентом.

По базовому прогнозу "Экс­перт РА", страхование автокаско в этом году продемонстрирует небольшую положительную динамику (+ 2-3%), в случае консервативного - сокращение (на 2-3%). Базовый сценарий "Эксперт РА" предполагает, что восстановление страхового рынка будет идти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики. Консервативный сценарий будет реализован в случае затянувшегося сохранения пониженной деловой активности и невысокого потребительского спроса.

"Рынок каско в существенной части взаимозависим от продаж новых автомобилей, объемы которых, по предварительным прогнозам, в 2021 году могут сократиться, - отметила Элла Платонова. - Несмотря на это, ожидается сохранение существующей доли рынка каско в совокупном портфеле страховщиков (около 10%), по сбору страховых премий возможны незначительные разнонаправленные колебания в диапазоне 5% относительно показателей 2020 года".

По мнению аналитиков "Согласия", падения объемов в сегменте страхования автокаско не ожидается. При этом прогнозируется незначительное снижение числа новых договоров автокаско, на которые приходится примерно треть годовых сборов в сегменте. Эксперты связывают эту тенденцию с закредитованностью граждан и ростом цен на автомобили. Стабильность рынку обеспечат пролонгации, на которые приходится две трети годовых сборов.