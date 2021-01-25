Премьер Японии прошел тренировку по использованию соцсетей

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обратился к эксперту по онлайн-СМИ правящей японской Либерально-демократической партии Таро Ямаде с просьбой научить его более эффективно использовать соцсети, чтобы доносить свои послания до широкой публики. Об этом сообщает 25 января японская газета Mainichi.

Основное внимание на тренировке было уделено размещению постов в Twitter. Как оказалось, премьер Суга в последнее время озабочен тем, что его послания и решения могут быть неправильно истолкованы в японском обществе. При этом, согласно опросу японской газеты Asahi, рейтинг премьер-министра опустился на рекордно низкий уровень и составляет 33 процента, тогда как после его прихода к власти в сентябре 2020 года главу правительства поддерживали 65 процентов населения. Падения популярности Суги связано с недостаточными, по мнению многих, мерами в борьбе с распространением коронавируса. В частности, большая часть опрошенных полагает, что режим чрезвычайной ситуации в Токио, Осаке и нескольких префектурах, где отмечено наибольшее число инфицированных, надо было вводить не в январе этого года, а раньше.

Также Суга подвергся критике в соцсетях в середине января, когда его комментарии относительно всеобщей системы медицинского страхования получили широкий резонанс.

Ямада ознакомил премьера с алгоритмом распространения новостей в соцсетях, в частности с тем, как многочисленные отклики, комментарии и републикации меняют изначальный смысл высказывания или новости.

По словам Ямады, премьер Суга выглядел заинтересованным, и сказал, что действительно, многие высказывания в соцсетях могут быть неправильно поняты или искажены.

Как полагает Ямада, теперь стиль премьер-министра Суги в соцсетях может измениться.