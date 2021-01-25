Президенты России и Мексики обсудили поставки "Спутник V"

Президент России по телефону обсудил с мексиканским коллегой борьбу с коронавирусом, организацию поставок вакцины "Спутник V" и подготовку мексиканских медиков в нашей стране.

Владимир Путин и Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметили конструктивный и взаимовыгодный характер двусторонних отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям.

Лидеры предметно обсудили противодействие распространению коронавирусу и обеспечение эпидемической безопасности, сообщили в пресc-службе Кремля. Президенты рассмотрели вопросы организации поставок в Мексику вакцины "Спутник V" и подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков.

Так как у Обрадора был диагностирован коронавирус, Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.