Психотерапевт разъяснил связь между страхом и риском заболеть COVID-19

Паническая боязнь коронавируса может привести к реальным проблемам со здоровьем. Об этом заявил психотерапевт Игорь Салынцев, подчеркнув, что эмоциональное и психическое состояние человека отражаются на физиологических процессах в организме.

Нарастающая, излишняя тревожность снижает уровень стойкости психики, влияет на обменные процессы в организме, соответственно, и иммунитет будет снижаться, пояснил врач в интервью радио Sputnik. Он подчеркнул, что тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии.

Для того, чтобы снизить уровень тревожности и тем самым убрать негативное давление на иммунитет, нужно перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и изучать только достоверную информацию. "Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится", - уверен Салынцев. Он также посоветовал сделать прививку от COVID-19, которая защитит от болезни и снизит уровень тревожности, так как человек перестанет бояться.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как снизить вероятность заражения коронавирусом. Чем чище воздух - тем лучше. Это первое, на что обращает внимание врач. Чтобы не заболеть, нужно стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха. Поэтому нужно регулярно проветривать помещения, особенно места, где мы спим, тщательно убирать и очищать от пыли все поверхности в доме и на рабочем месте.